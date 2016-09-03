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تونس تؤكد سلامة موظفة بالصليب الأحمر اختطفت في اليمن

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تونس تؤكد سلامة موظفة بالصليب الأحمر اختطفت في اليمن تونس تؤكد سلامة موظفة بالصليب الأحمر اختطفت في اليمن

الصليب الأحمر – أرشيفية

أكدت تونس اليوم الجمعة، سلامة التونسية الفرنسية “نوران حواص”، الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمخطوفة في اليمن منذ ديسمبر 2015.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية التونسية طلب عدم نشر اسمه لـ«فرانس برس» أن حواص بخير، وأن “الوزارة بصدد التنسيق مع الأطراف المعنية بسلامتها مثل الصليب الأحمر وفرنسا”.

وكانت نوران حواص مسؤولة عن برنامج الحماية الإنسانية في بعثة اللجنة إلى اليمن، وقد خطفت في الأول من ديسمبر 2015، في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلى جانب موظف يمني آخر يعمل لدى اللجنة الدولية أطلق سراحه بعد ساعات عدة.

والشهر الماضي، دعا نشطاء تونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم نسيان حواص بعدما نشر الخاطفون شريط للموظفة.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 11 أغسطس، “امتناعها عن التكهن بهوية الخاطفين أو إصدار أي تعليق آخر حول الفيديو” مطالبة بالإفراج عن حواص.

وكانت حواص ظهرت قبل بضعة أشهر في شريط فيديو خاطبت فيه الرئيسين الفرنسي واليمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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