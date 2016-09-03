الـ«إف بي آي» ينشر تحقيقات مع كلينتون في قضية البريد الإلكتروني

أصدر مكتب التحقيقات الاتحادي “أف بي أي”، اليوم الجمعة، ملخصًا لمقابلة أجراها عملاء المكتب قبل شهرين مع المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون حول استخدامها خادم البريد الإلكتروني الخاص بها، خلال الفترة التي شغلت فيها منصب وزيرة الخارجية.

وأصدر المكتب مذكرة توجز التحقيق الذي أجراه حول ما إذا كانت “كلينتون” قد انتهكت القانون باستخدامها خادم البريد، الذي كان يحوي معلومات سرية تم تخزينها عليه بشكل غير صحيح، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

ويغطي الملخص المقابلة التي أجراها المحققون في 2 يوليو الماضي، واستمرت لأكثر من ثلاث ساعات، في حين أن المذكرة تكشف عن تفاصيل حول جوانب القضية.

وعلى الرغم من حجب أجزاء كبيرة من كليهما، فإن الوثائق تكشف عن أكبر قدر من المعلومات كشف عنه مكتب التحقيقات الاتحادي في تحقيق حتى الآن، والذي تتبع فيه حملة كلينتون لدخول البيت الأبيض لأكثر من عام.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التقرير سيكشف عن أى شئ جديد.