ضبط ألف لتر بنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمحلة

مراسل«ONA»:

تمكن المقدم حسام الغريب، رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، من ضبط ألف لتر بنزين مدعم بحوزة تاجر بقرية شبراملكان مركز المحلة، قبل بيعها فى السوق السوداء.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود والقوة المرافقة له، من ضبط “عبد الجليل ج ر”، 44 سنة – تاجر ومقيم بقرية شبرا ملكان – مركز المحلة وبحوزته ألف لتر بنزين مدعم.

تم تحرير المحضر رقم 42592 – جنح مركز المحلة 2016 ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .