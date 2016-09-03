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شركة المياه تعلن الطوارئ لمواجهة تزايد مياه الصرف فى مدن القناة بالعيد

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شركة المياه تعلن الطوارئ لمواجهة تزايد مياه الصرف فى مدن القناة بالعيد شركة المياه تعلن الطوارئ لمواجهة تزايد مياه الصرف فى مدن القناة بالعيد

أرشيفية

مراسل«ONA»:

أكد المهندس محمود طه، رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، على استكمال الطوارئ والتأكد من جاهزية الأفراد والمعدات خلال الفترة من الآن وحتى أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى القطاعات الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد لمواجهة التصرفات الزائدة فى المناطق الساخنة والتي يتزايد فيها الإستخدام للمياه .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده اليوم الجمعة، رئيس الشركة بحضور المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية والمهندس كمال موافي رئيس الحملة والمهندس عصام العلاف نائب رئيس قطاع التشغيل والصيانة وعادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومحمد فخري عضو التفتيش والمتابعة والمهندس محمد محب والمهندس مجدي سعيد.

وأشار طه، إلى أنه تم التأكيد على عدد من الإجراءات لمواصلة الحلول لمنطقة حي السلام مثل إنهاء بيارة ش البحري وربطها برافع لمحطة المطافئ وعمل تجديد لمطابق شارع الدقهلية لمنع تسربات المياه ومتابعة المحطات وإنهاء البدالة الجارى تنفيذها بشارع العشرينى بجوار المخبز الآلى بتركيب الطلمبة وتأتى هذه الإجراءات فى محاولات مكثفه لمواجهة التصرفات الزائدة نتيجة زيادة الأبراج والتي لم تستوعبها المحطات والشبكات.

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أونا

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