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«أوباما» : تركيا ما تزال حليفًا قويًا

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«أوباما» : تركيا ما تزال حليفًا قويًا «أوباما» : تركيا ما تزال حليفًا قويًا

باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الجمعة، إن العلاقات الأمنية مع تركيا لم تتقلص نتيجة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو، وذلك وفقًا لمقتطفات من مقابلة أجرتها معه “سي إن إن” ستبث الأحد المقبل.

وأضاف “أوباما”، “لم نشهد أي تأثير يقلص علاقاتنا الأمنية، تركيا لا تزال حليفًا قويًا في حلف شمال الأطلسي”.

وأفاد أن تركيا تعرضت لزلزال على الصعيدين المدني والسياسي خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 15 يوليو الماضي، وأنها استطاعت التغلب على هذه المحاولة بوحدة شعبها.

وأوضح “أوباما” أن العلاقات الأمنية القائمة بين أنقرة وواشنطن لم تتزعزع، وأن العلاقات الوثيقة بين الدولتين ما زالت مستمرة خاصة فيما يخص مكافحة المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي.

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