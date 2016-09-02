ضبط 8640 كيس أغذية أطفال وربع طن ذرة مجروشة غير صالحة بالمحلة

مراسل«ONA»:

تمكن المقدم حسام الغريب، رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود، من ضبط 8640 كيس أغذية أطفال وربع طن ذرة مجروشة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع أغذية أطفال بعزبة الشرملسى مركز المحلة.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة بتمكن رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود من ضبط “سعد. ز. إ” الـ 39 عاما – صاحب مصنع أغذية أطفال ( سناكس ) بعزبة الشرملسى – مركز المحلة، وبحوزته 8640 كيس سناكس ( أغذيه أطفال ) غير صالحة للاستهلاك، و5 أجولة ذرة مجروشة، وزن الجوال 50 كيلو جراما غير صالحة للاستهلاك تحرر المحضر 42594 جنح مركز المحلة 2016 وتولت النيابة التحقيق.