المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يقيم حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا

أقام المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، اليوم الجمعة، حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا المصرية، يحمل اسم الإبداع والتناغم.

وجمع الحفل بين الآﻻت الكورية التقليدية، والآﻻت الغربية الحديثة.

وعزف في الحفل مقطوعات تمثل النمط التقليدي للموسيقى الكورية، وهي «تشون نيون مانسيه»، والتي تعني ضمنيًا الحياة اﻻبدية، و«مين يو» التي تمثل أغاني عامة الناس في كوريا، وموسيقى سان جو الراقصة والتي يكون فيها اﻻرتجال عاملًا رئيسيًا.

وعزفت مقطوعات مشتركة بين آلة الفلوت الكورية «ديه جيوم» متناغمة مع آلتي الكمان والتشيللو، ثم مقطوعة الضوء المرتعش بتناغم بين آلتي «هيه جيوم» والبيانو.

واختتم العرض بموسيقى أغنية «آريرانج» التي انضمت حديثا لقائمة اليونسكو للتراث العالمي غير المادي عام 2012.