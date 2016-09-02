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مقدونيا تشكل حكومة «مؤقتة» لقيادة البلاد خلال الانتخابات

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مقدونيا تشكل حكومة «مؤقتة» لقيادة البلاد خلال الانتخابات مقدونيا تشكل حكومة «مؤقتة» لقيادة البلاد خلال الانتخابات

البرلمان المقدوني

أيدت الأحزاب المقدونية المتنازعة، اليوم الجمعة، تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها تصريف الأعمال حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل التي تهدف إلى إنهاء أزمة سياسية خطيرة محتملة.

وتوصل أعضاء البرلمان – في تصويت جاءت نتيجته بموافقة 95 عضوًا مقابل رفض اثنان – إلى اتفاق طال تأجيله بشأن شروط الانتخابات بعد أشهر من الشلل السياسي، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

ومن المقرر أن تشارك جميع الأحزاب الرئيسية في تشكيل المؤقتة.

ورفضت المعارضة من قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع دون التمكن من الوصول إلى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة وبسبب مخاوف من إجراءات التسجيلات الانتخابية الخاطئة.

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