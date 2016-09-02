أخبار عاجلة

مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير» -
بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة -
مصادرة «البوابة» لليوم الثاني.. وعبد الرحيم علي: «لم نخطئ وهناك تقصير» -
«عبد البديع»: القضاء المانع الوحيد من استغلال الرئيس حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مقتل زعيم داعشي متهم بتدريب منفذي هجوم ببنجلاديش

Google+ Print
مقتل زعيم داعشي متهم بتدريب منفذي هجوم ببنجلاديش مقتل زعيم داعشي متهم بتدريب منفذي هجوم ببنجلاديش

شرطة بنجلاديش

أعلن مسئول كبير في الشرطة في بنجلادش، اليوم الجمعة، مقتل مشتبه به في أنه مدرب المتشددين الذين نفذوا هجومًا على مقهى في يوليو، أسفر عن مقتل 22 شخصًا.

وقال سانوار حسين المسؤول في وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة داكا، إن المتشدد المعروف باسم مراد كان زعيم الجناح العسكري لجماعة المجاهدين في بنجلادش التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف “حسين” أن المدرب قتل اثناء تبادل لإطلاق النار وقع خلال مداهمة على مشارف العاصمة داكا، وأصيب شرطيان خلال المداهمة.

جاءت المداهمة بعد ستة أيام من مقتل تميم أحمد تشودري وهو كندي الجنسية مولود في بنجلادش واتهم بأنه العقل المدبر للهجوم الذي نفذ في الأول من يوليو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا