مقتل زعيم داعشي متهم بتدريب منفذي هجوم ببنجلاديش

أعلن مسئول كبير في الشرطة في بنجلادش، اليوم الجمعة، مقتل مشتبه به في أنه مدرب المتشددين الذين نفذوا هجومًا على مقهى في يوليو، أسفر عن مقتل 22 شخصًا.

وقال سانوار حسين المسؤول في وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة داكا، إن المتشدد المعروف باسم مراد كان زعيم الجناح العسكري لجماعة المجاهدين في بنجلادش التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف “حسين” أن المدرب قتل اثناء تبادل لإطلاق النار وقع خلال مداهمة على مشارف العاصمة داكا، وأصيب شرطيان خلال المداهمة.

جاءت المداهمة بعد ستة أيام من مقتل تميم أحمد تشودري وهو كندي الجنسية مولود في بنجلادش واتهم بأنه العقل المدبر للهجوم الذي نفذ في الأول من يوليو.