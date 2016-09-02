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ضبط 571 مخالفة مرورية وتحصيل 18 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

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ضبط 571 مخالفة مرورية وتحصيل 18 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح ضبط 571 مخالفة مرورية وتحصيل 18 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

أرشيفية

مراسل«ONA»:

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيًا اللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، وأسفرت عن ضبط 571 مخالفة مرورية و 3 متعاطين للمخدرات وتحصيل 18 ألف و 150 جنيه غرامات فورية.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية وتم التصالح الفوري في 109 مخالفات بعد سداد أصحابها مبالغ بإجمالي 18 ألف 150 جنيه.

كما تم توقيع الكشف الطبى وعمل التحليل لـ15 من قائدى السيارات أثبتت العينات إيجابية تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

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أونا