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صراع الصفقات – تقرير: يونايتد يستهدف جريزمان الصيف المقبل

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صراع الصفقات – تقرير: يونايتد يستهدف جريزمان الصيف المقبل صراع الصفقات – تقرير: يونايتد يستهدف جريزمان الصيف المقبل

يبدو أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر من الوقت الحالي في صفقات الفريق للموسم المقبل.

وذكر موقع Bleacher Report الإنجليزي أن جوزيه مورينيو يسعى للتعاقد مع أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وأضاف الموقع أن مورينيو حدد التعاقد مع جريزمان ليكون بديلا للقائد واين روني في الموسم المقبل خاصة وأن اللاعب الفرنسي يقدم مستوى رائع مع فريقه.

ويسعى مورينيو للتعاقد مع اللاعب الفرنسي ليدعم صفوف الشياطين الحمر الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

جريزمان البالغ من العمر 25 عاما سجل الموسم الماضي مع أتليتكو 32 هدفا في جميع البطولات.

وتعاقد مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي مع عدة صفقات مميزة أبرزها زلاتان إبراهيموفيتش وهينريك مخيتاريان وإريك بايي وبول بوجبا.

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