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السلطات المغربية تعتقل شخصًا هدد السفير الأمريكي عبر «فيس بوك»

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السلطات المغربية تعتقل شخصًا هدد السفير الأمريكي عبر «فيس بوك» السلطات المغربية تعتقل شخصًا هدد السفير الأمريكي عبر «فيس بوك»

سفير الولايات المتحدة بالرباط دوايت بوش

ألقت السلطات المغربية اليوم الجمعة، القبض على أحد الأشخاص وجه تهديدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لسفير الولايات المتحدة لدى الرباط دوايت بوش، في مدينة تمارة بضواحي العاصمة.

وذكر بيان صادر عن الشرطة المغربية أن المقبوض عليه هو موظف مصرفي يبلغ من العمر 32 عامًا، وكان قد أقدم على التهديد بـ”شن أعمال إجرامية” بحق السفير عبر حسابه على موقع فيس بوك، وتم اعتقاله بعد تمكن وحدة جرائم المعلومات من تحديد مكان صاحب الحساب، حسبما ذكرت وكالة الانباء الأسبانية.

ووردت التهديدات للسفير بعد منع المغربي من دخول السفارة الأمريكية حيث يعتقد أنه كان يريد تقديم شكوى في إحدى الجيران التي تحمل الجنسية الأمريكية ويوجد بينهما نزاع شخصي.

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