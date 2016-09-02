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«السيسي» يلتقي ممثلي كبرى الشركات الهندية بمقر إقامته في نيودلهي

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«السيسي» يلتقي ممثلي كبرى الشركات الهندية بمقر إقامته في نيودلهي «السيسي» يلتقي ممثلي كبرى الشركات الهندية بمقر إقامته في نيودلهي

الرئيس عبدالفتاح

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمقر إقامته فى نيودلهي 3 لقاءات منفصلة مع ممثلي كل من مجموعة شركات «تاتا» التي تعد من أكبر المجموعات الاقتصادية الهندية، وشركة «ماهندرا» المتخصصة في مجالات تصنيع المعدات والآلات الزراعية، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات البنكية والعقارية، بالإضافة إلى مجموعة شركات «هندوجا» التي تعمل فى مجالات تصنيع الحافلات وسيارات النقل والمحركات.

وقد حضر اللقاءات الثلاثة السادة وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والمالية، بالإضافة إلى سفير في نيودلهي حاتم تاج الدين.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن ممثلي الشركات الهندية أعربوا عن تطلعهم للاستثمار في مصر في عدد من المجالات، مشيرين إلى ما تمثله مصر من سوق كبيرة، وما يتوفر بها من فرص استثمارية واعدة ومتنوعة.

كما أشاروا إلى متابعتهم لما تتخذه مصر من إجراءات لتحفيز الاستثمار، فضلًا عما تنفذه من المشروعات قومية، ولاسيما بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مؤكدين حرصهم على العمل فى مصر والمساهمة فيما يتم تنفيذه من مشروعات بما يحقق المصلحة المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لحرص الشركات الهندية على العمل والاستثمار في مصر، مؤكدًا على التزام المصرية بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
> كما أشار إلى ما يتوافر بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الجديدة من مميزات كبيرة توفر للشركات موقعًا متميزًا لتنفيذ استثمارتها في مصر، بحيث تنطلق منها إلى أسواق الدول العربية والافريقية والأوروبية التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.

وذكر السفير علاء يوسف أن وزيري التجارة والصناعة، والمالية استعرضا خلال هذه اللقاءات الجهود التى تقوم بها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، والمميزات والمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، كما قاما بالرد على استفسارات ممثلي الشركات الهندية، وتم الاتفاق على قيام الشركات الثلاثة بإرسال وفود إلى القاهرة لبحث خططها الاستثمارية بشكل تفصيلي.

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