أخبار عاجلة

مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير» -
بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة -
مصادرة «البوابة» لليوم الثاني.. وعبد الرحيم علي: «لم نخطئ وهناك تقصير» -
«عبد البديع»: القضاء المانع الوحيد من استغلال الرئيس حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الهند بالقصر الجمهوري في نيودلهي

Google+ Print
السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الهند بالقصر الجمهوري في نيودلهي السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الهند بالقصر الجمهوري في نيودلهي

يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الهند بالقصر الجمهوري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى القصر الجمهوري في نيودلهي، حيث كان فى استقباله رئيس جمهورية الهند “براناب موخرجي”.

وعقد الرئيس جلسة مباحثات مع الرئيس الهندي تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، فضلًا عن تطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين حول القضايا الاقليمية والدولية، ولاسيما فى ضوء التحديات والتغيرات التى تشهدها الساحة الدولية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس جمهورية الهند أقام مأدبة عشاء على شرف السيد الرئيس عقب انتهاء المباحثات، حيث ألقي كلمة أكد فيها على عُمق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي مع في كافة المجالات، مشيدًا بنتائج زيارة السيد الرئيس للهند وما تمثله من علامة فارقة تؤشر إلى مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية الهندية.

كما ألقي السيد الرئيس كلمة في هذه المناسبة، فيما يلي نصها:

فخامة السيد برناب موخيرجي رئيس الجمهورية،

أصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة الحضور،

أود في البداية أن أعرب عن خالص تقديري لما لاقيناه من حفاوة الاستقبال والترحاب خلال هذه الزيارة الهامة لبلدكم الصديق، وما يعبر عنه ذلك من قوة ومتانة علاقات الصداقة والتعاون التي ربطت دوماً بين بلدينا وشعبينا.

إن مصر والهند دولتان تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة تفرضها السمات المشتركة للبلدين من حيث ثقلهما على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لهما من تاريخ طويل وإسهامات بارزة في مسيرة الحضارة البشرية، إلى جانب تشابه طبيعة التحديات المشتركة التي نستمر في مواجهتها سوياً، وهو ما يجعلنا نؤمن أن الشراكة والتعاون بين مصر والهند أمرٌ في غاية الأهمية.

إن تاريخ العلاقات المصرية الهندية والحرص المتبادل الذي نلمسه فيما بيننا على تحقيق المزيد من التقارب والتعاون يوفران أرضية صلبة وآفاقًا واسعة للانطلاق نحو شراكة جديدة ترتكز على تعزيز التنسيق السياسي والتعاون الأمني، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والعلمي، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي والتواصل بين الشعبين، فمصر والهند تشتركان في ذات الطموحات بتحقيق الأمن والرخاء لشعبيهما وتحقيق السلام والاستقرار في العالم.

ولا يفوتني في هذا السياق التعبير عن إعجابنا بالتجربة الديمقراطية المتميزة في بلدكم الصديق، والتي تُعد نموذجًا اكتسب سماته وخصوصياته من طبيعة المجتمع الهندي الثرية ومسيرته التاريخية الممتدة، وهو أمر يدعونا للاهتمام البالغ بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، خاصةً بعد أن اكتمل البناء الدستوري بتشكيل مجلس النواب، وذلك إثراءً للبُعد الشعبي في العلاقات بين البلدين، واستكمالًا للجهود المبذولة من أجل تحقيق مستوى التعاون المنشود في جميع المجالات.

أوجه كل التحية والتقدير لكم وللشعب الهندي الشقيق، والشكر على كل ما قدمتوه لنا خلال الزيارة من حفاوة الاستقبال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية