بالخطوات.. طرق سهلة لتسريحات الشعر الكيرلي

دائمًا ما تبحث كل فتاة أو سيدة عن مظهر جديد تطل به على أحبائها وأصدقائها، فهي تهتم بالتجديد في شكل إطلالتها وفي ملابسها وفي تسريحة شعرها، وتعد تسريحة الشعر الكيرلي والمموج من التسريحات التي تضفي إطلالة مميزة ومليئة بالحيوية لكل امرأة، وهناك من تساعدها طبيعية شعرها على تنفيذها بسهولة، ولكن هناك أيضًا من يصعب عليهن تنفيذ هذه التسريحة المنطلقة، وخاصةً صاحبات الشعر الناعم.

وتعرض لك «ONA» طرقًا بسيطة لعمل تسريحة الكيرلي بسهولة في المنزل.

ينصح خبراء الجمال بعدم اللجوء إلى المواد والطرق الكيميائية لتجعيد الشعر وجعله مموجًا، فهذه الطرق تجهد الشعر بشكل كبير وتؤذي خصلاته.

طرق بسيطة لعمل تسريحة الكيرلي:

الطريقة الأولى:

بعد تمشيط الشعر، اغسليه جيدًا وجففيه بالفوطة بالضغط عليه دون فركه حتى يصل إلى مرحلة الرطوبة.

وزعي الكريم المفضل لكِ أو بديل الزيت بشكل متساوِ على جميع أنحاء شعرك، وقسميه إلى مجموعة من الخصلات.

يمكنكِ لف كل مجموعة من الخصلات على شكل كعك صغير، واتركيه حتى يجف دون استخدام مجفف الشعر، ثم فكي شعرك ورشيه بمثبت لكي يحتفظ بشكل الكيرلي أكبر فترة ممكنة.

الطريقة الثانية :

-هناك طريقة أخرى، وهي لف شعرك على بكر واتركيه لفترة، ثم فكي البكر وستحصلين على الشكل الكيرلي المطلوب.

- يمكنكِ أيضًا استخدام القلم الرصاص، من خلال لف كل مجموعة من الخصلات حول القلم وبرمهم، ثم اشبكي القلم في شعرك باستخدام البنس، واتركيه حتى يجف شعرك ثم فكي شعرك من القلم.

الطريقة الثالثة :

- استخدمي توك الطوق أو السورتيت، بعد غسل الشعر وتجفيفه ودهنه بالكريم أو بديل الزيت، البسي الطوق حول رأسك، ثم ابرمي خصل الشعر حول سمك الطوق، وعندما يجف شعرك فكي هذه الخصل من حول الطوق ثم انزعيه.

حتى تحصلي على شعر صحي وجذاب، يمكنك من تجربة جميع التسريحات التي ترغبين فيها، عليكِ الاهتمام أولًا بتغذيتك الجيدة لأن صحة الشعر تبدأ في الأساس من داخل الجسم، واختاري منتجات العناية بالشعر التي تناسب طبيعة شعرك، وابتعدي قدر الإمكان عن المنتجات الكيميائية التي تضر بصحة الشعر أكثر مما تفيد.