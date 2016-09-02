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وزير العدل اللبناني يطالب بطرد السفير السوري

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وزير العدل اللبناني يطالب بطرد السفير السوري وزير العدل اللبناني يطالب بطرد السفير السوري

وزير العدل اللبناني

طالب وزير العدل اللبناني أشرف ريفي بطرد السفير السوري في لبنان عقب اتهام القضاء اللبناني، الجمعة 2 سبتمبر، ضابطين في المخابرات السورية بتفجير مسجدين في طرابلس قبل 3 سنوات.

وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” فقد عقد ريفي مؤتمرا صحفيا في مكتبه، عقب صدور القرار بقضية تفجير مسجدي السلام والتقوى، وطالب خلال المؤتمر بـ “طرد السفير السوري من لبنان علي عبد الكريم علي”.

وقال ريفي ” أؤكد ضرورة قطع كل العلاقات مع النظام السوري الذي ثبت ضلوع مخابراته بارتكاب الجريمة”.

يذكر أن القاضي آلاء الخطيب أصدر قرارا في قضية تفجير المسجدين عام 2013، وتضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير، وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان.

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