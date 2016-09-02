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«بوتين»: موسكو مستعدة للعمل مع أي إدارة أمريكية بغض النظر عن الأسماء

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«بوتين»: موسكو مستعدة للعمل مع أي إدارة أمريكية بغض النظر عن الأسماء «بوتين»: موسكو مستعدة للعمل مع أي إدارة أمريكية بغض النظر عن الأسماء

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة عما ينتظره من الرئيس الأمريكي الجديد، وقلل من أهمية ما يقال عن سعي أحد المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة للتخلص منه، مؤكدًا أنه سيتجاوز هذه المحنة.

وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة أجرتها معه “بلومبرج” الأمريكية للأنباء ونشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، حيث وجهت لبوتين أسئلة عديدة حول موقفه من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وموقفه من المرشحين الجمهوري دونالد والديمقراطية هيلاري كلينتون.

وحول الميزات الشخصية التي يجب أن يتصف بها الرئيس الأمريكي الجديد، قال بوتين “أريد أن أتعامل مع شخص قادر على اتخاذ قرارات مسؤولة ويفي بتعهداته”، وتابع “أما الاسم فهو غير مهم على الإطلاق. ومن الضروري، طبعا، أن يتمتع هذا الشخص بثقة الشعب الأمريكي، لكي لا تكون له رغبة فحسب، بل وإرادة سياسية مدعومة شعبيا لتنفيذ الاتفاقات”.

وشدد بوتين على أن روسيا لم تتدخل أبدا، ولن تتدخل في السياسية الداخلية للولايات المتحدة، لكنها ستراقب تلك العمليات عن كثب، موضحا أن موسكو مستعدة للعمل مع أي إدارة رئاسية أمريكية بشرط أن تكون تلك الإدارة حريصة على مثل هذا التعاون.

أ ش أ

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