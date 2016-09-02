دبلوماسي: «السيسي» يتفق مع الهند على إقامة مدينة طبية عالمية بالعاصمة الجديدة

قال سفير مصر السابق فى الهند، السفير محمد حجازي، اليوم الجمعة، إن التجربة الهندية فى تكنولوجيا المعلومات تربح 146 مليار دولار سنويًا، ويمكن لمصر الاستفادة منها من خلال تعظيم الاستثمارات الهندية الموجودة فى مصر، مؤكدًا أن توجهات الرئيسي السيسي تسعى لتعظيم التعاون المشترك في هذا الشأن.

وأضاف حجازي خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن مشروع لاقامة جامعة طبية فى مصر فضلًا عن الاستفادة من المهن الطبية والصناعة الدوائية واقامة مدينة طبية عالمية فى العاصمة الجديدة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الهندية فى مصر 3 مليار دولار في مصر.

وأكد حجازي أن التعاون بين مصر والهند تاريخي والسيسي يسعى لتعظيمة بربط الثقافات الشعبية، وتحقيق التطابق في وجهات النظر تجاه القضايا الدولية، مردفًا “السيسي يقرأ الهند بشكل جيد”.