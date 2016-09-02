«بوتين» يدعو إلى التريث فيما يتعلق بمصير الأسد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن محاربة من وصفهم بـ “الإرهابيين” فى سوريا، داعيًَا إلى عدم الإصرار على الإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد.

وقال بوتين – فى حوار أجراه مع شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية والتى نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة- ”نحن نتحرك تدريجيا فى الاتجاه الصحيح”، مضيفًا “لا أستبعد أننا سنكون قادرين على الاتفاق على شيء ما فى المستقبل القريب ونقدم اتفاقاتنا للمجتمع الدولي”.

ورجحت “بلومبرج” أن يكون ذلك الاتفاق خطوة كبرى نحو إنهاء النزاع السوري المحتدم منذ نحو خمس سنوات ونصف، وأشاد الرئيس الروسي، بوزير الخارجية الأمريكى جون كيري، قائلا إن “صبره وعزمه” فى الدفع للتوصل إلى اتفاق بشأن سوريا قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكى باراك أوباما، جعلا ذلك الاتفاق ممكنًا بيد أنه لفت إلى صعوبة المفاوضات بين واشنطن وموسكو فى بعض الأمور، لا سيما ما يتعلق بعدم استهداف فصائل معينة بوصفها من المعارضة المعتدلة، والفصل بينها وبين الجماعات الإرهابية.

كما دعا مختلف القوى للقبول بتغيير تدريجى فى سوريا بدلا من الإصرار على الإطاحة بالأسد، ملمحا إلى أن ذلك ستكون له تبعات سلبية على غرار ما حدث فى ليبيا والعراق، حيث أدت الإطاحة بحكامها إلى “انهيار الدولة” وانتشار الإرهاب.