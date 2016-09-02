دراسة: قلة الأصدقاء قد تكون قاتلة كالتدخين

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن عدم وجود أصدقاء في حياة الأشخاص قد يكون سببًا من أسباب الموت المبكر تمامًا كالتدخين.

وتمكن الباحثون من جامعة هارفرد من الربط بين الوحدة التي يشعر بها الإنسان نتيجة عدم امتلاكه أصدقاء، وبين ارتفاع خطر الإصابة بالجلطات الدموية التي من شأنها أن تسبب الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وتعمل العزلة الاجتماعية على تنشيط إشارت القتال أو الهروب، ما يزيد من نسب البروتين المعروف باسم “فيبرينوجين” ، وهو بروتين قابل للذوبان “عامل من عوامل تجلط أو تخثر الدم” ويتم إفرازه عند الوصول إلى الخطوة النهائية في عملية تخثر الدم. ولكن ارتفاع مستوى هذا البروتين يعد مضرا بالصحة، إذ هو يرفع من ضغط الدم.

وقد توصل الباحثون إلى هذه النتائج من خلال مقارنة مستويات هذا البروتين مع عدد أصدقاء الشخص ومع أسرته، حيث وجدوا علاقة بينها. فكلما انخفض عدد أصدقاء المرء ارتفع مستوى هذا البروتين، فعرض حياة الشخص للخطر وللوفاة المبكرة.

وأشار الباحثون إلى أن العزلة الاجتماعية تؤثر بدورها على مستوى بروتين “فيبرينوجين”، ما يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبة القلبية والسكتة الدماغية أيضًا.