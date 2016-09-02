بالسعرات.. الأعمال المنزلية تصلح تمرينات رياضية

أكدت الدراسات أهمية العمل المنزلي، لأنه غني بالحركات التي تساعد على فقدان الوزن والحصول على جسم متناسق ورشيق، فالروتين اليومي للأعمال المنزلية يساعد السيدات على حرق عدد لا بأس به من السعرات الحرارية المكتسبة من الطعام وإذابة الدهون من بعض المناطق حول البطن والأرداف والفخذين والذراعين، دون الشعور بتعب أداء التمرينات الرياضية القاسية يوميًا التي تحتاج إلى وقت طويل ومجهود إضافي ونعزف عن الانتظام عليها لفترات طويلة.

وفيما يلي تقدم لك «ONA» متوسط عدد السعرات الحرارية التي يخسرها الجسم عند أداء هذه الأعمال المنزلية، وما عليك إلا أن تحسبي الوقت الذي تمضينه في أداء أي من هذه الأعمال لتعرفي عدد السعرات التي تحرقينها في اليوم.

تنظيف النوافذ

تنظيف نوافذ المنزل وتلميعها من المهام التي تحتاج إلى جهد كبير، فهي تتطلب تحريك الذراعين والظهر والخصر اثناء تنظيفهم وتساعدك على حرق 320 سعر حراري في الساعة.

لذا لا تتفاجئين عندما تجدين جبهتك تتصبب عرقًا إن لم يكن جسمك بأكمله أيضًا.

ترتيب الأسرّة

يساعد ترتيب السرير الواحد على حرق 15 سعر حراري أي 5000 سعر حراري في السنة لترتيب سريرك فقط، فما بالك بترتيب أسرّة باقي أفراد أسرتك.

بالإضافة إلى أنك تستطيعين حرق 40 سعر حراري أيضًا إذا بدلت الشراشف للسرير الواحد.

كنس الأرضيات

يُمكنك الكنس من تحريك جسمك بأكمله تقريبًا، ويمكنك أن تجعليه روتينًا يوميًا لأن الأرضيات من أكثر الأشياء التي تتسخ سريعًا في المنزل، فتحرقين 200 سعر حراري أثناء عملية تنظيف السجاد أو الأرضيات بالمكنسة الكهربائية وحرق 75-150 سعر حراري عند القيام بتنظيف الأرض بالفرشاة اليدوية.

مسح الأرضيات

ستسعدين عندما تعلمين أن مسح الأرضيات الذي يرهقك دائمًا يعود عليك بالنفع في النهاية؛ فهو يساعدك على حرق 400 سعر حراري في الساعة إذا كان المسح بقطعة قماشية وحرق 280 سعر حراري في الساعة بأدوات المسح العادية.

تنظيف الحمام

تنظيف الحمام من المهام المتكررة يوميًا وعلى الرغم من أنها من الأعمال المزعجة لربات المنزل إلا أنها من أفضل الأعمال المنزلية التي تساعد على تقليل الوزن ولا تحتاج لوقت طويل لأدائها، وتمكنك من حرق 231 سعر حراري في الساعة.

إزالة الأتربة

تساعد عملية إزالة الأتربة على تنشيط حركة الجسم، فأداؤها يتطلب الوقوف والانتقال بين الأماكن، إضافة إلى تحريك يديك وذراعيك بشكل مستمر، وتساعدك على تمديد عضلات الجسم كله وفكها، وخاصة إذا كنت ترغبين في الوصول للأماكن الصعبة في أركان المنزل لإزالة الغبار العالق بها، وتضمن لك حرق 160 سعر حراري في الساعة.

غسل المواعين

يُعتبر من الأعمال الروتينية المتكررة، ففي خلال اليوم الواحد، تغسلين الصحون أكثر من مرة لتعدد الوجبات الغذائية وكثرتها، ولكن قد لا تنزعجين من الدهون من الآن، فكلما زادت شدتها، كلما تمكنت من حرق 125- 160 سعر حراري خلال نصف ساعة.

إعداد الطعام

وقوفك ساعة كاملة لتجهيز الطعام يساعدك على حرق 263 سعر حراري. وكلما زاد مجهودك في ما تعدينه كعملية العجن مثلًا، سيزداد معه ما تحرقينه من سعرات.

ولكن تجنبي تناول ما تعدينه حتى لا تحتاجي إلى الوقوف طوال اليوم في المطبخ لفقد السعرات الحرارية التي ستكتسبينها.