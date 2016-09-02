غدًا.. انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق بالمنصورة بسبب الصيانة

أعلنت شركة كهرباء الدقهلية، إنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى، غدا السبت، عن محطة محولات قولنجيل، لأعمال الصيانة الدورية، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى11 صباحا.

وأشارت إلى أن الأماكن التى ستتأثر بالفصل هى "جديلة بالكامل - قولنجيل - توريل الجديدة والقديمة - الدراسات - شارع قناة السويس - كفر البدماص - تقسيم طرطير - ترعة المنصورية ، و المختلط - شارع المديرية - شارع الأتوبيس - جزء من مساكن الشناوى شارع الجيش من المحافظة حتى مساكن الشناوى - قصر الثقافة - ميت حدر - السنترال - ش بنك مصر - ميدان الطميهى - جزء من الحسنية -السكة الجديدة - السكة القديمة - و مركز الآشعة والرمد بالجامعة - مستشفى جامعة المنصورة - الجهاز الهضمى - مستشفى طب وجراحة العيون - مستشفى الأطفال الجامعى - مستشفى الطوارئ - مستشفى الباطنة التخصصى " بالإضافة إلى قرى "كفر الأعجر - الدنابيق - شها - ميت مزاح - الخيارية - بداوى - محل الدمنة - البرامون – سلامون".