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غدًا.. انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق بالمنصورة بسبب الصيانة

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غدًا.. انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق بالمنصورة بسبب الصيانة غدًا.. انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق بالمنصورة بسبب الصيانة

>الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة كهرباء الدقهلية، إنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى، غدا السبت، عن محطة محولات قولنجيل، لأعمال الصيانة الدورية، وذلك من  الساعة 7 صباحا حتى11 صباحا.

وأشارت إلى أن الأماكن التى ستتأثر بالفصل هى "جديلة بالكامل - قولنجيل - توريل الجديدة والقديمة - الدراسات - شارع قناة السويس - كفر البدماص - تقسيم طرطير - ترعة المنصورية  ، و المختلط - شارع المديرية - شارع الأتوبيس - جزء من مساكن الشناوى شارع الجيش من المحافظة حتى مساكن الشناوى - قصر الثقافة - ميت حدر - السنترال - ش بنك - ميدان الطميهى - جزء من الحسنية -السكة الجديدة - السكة القديمة -  و مركز الآشعة والرمد بالجامعة - مستشفى جامعة المنصورة - الجهاز الهضمى - مستشفى طب وجراحة العيون - مستشفى الأطفال الجامعى - مستشفى الطوارئ - مستشفى الباطنة التخصصى " بالإضافة إلى قرى "كفر الأعجر - الدنابيق - شها - ميت مزاح - الخيارية - بداوى - محل الدمنة - البرامون – سلامون".


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