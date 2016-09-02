مخضرمون #في_الدوري – علي فرج.. عن اللحظة الأجمل بسبب الأهلي وسبورتنج لشبونة

دائما هناك لاعبون تستمع لأسماؤهم كثيرا في مباريات الدوري المصري وكأنهم موجودين في فرق البطولة منذ زمن بعيد.

FilGoal.com قبل بداية الدوري يحاور هؤلاء المخضرمين اللذين بالطبع يعطون المسابقة ثراء كبير، والبداية من علي فرج أحد الحراس اللذين لعبوا لعدد كبير من الفرق في الدوري.

"بدأت في سن مبكر لذلك يعتقد الجميع أن سني كبير، أنا لا أبلغ من العمر سوى 32 عاما"، هكذا بدأ علي فرج حديثه لـFilGoal.com .

ويضيف فرج "سر استمراري في الملاعب حتى الآن هما والدي وزوجتي، والدي دائما يريد أن يفخر بي وأنا أعمل على ذلك، وزوجتي مصدر الخير والرزق والتي يرزقني الله بسببها".

وأكمل "هذا يجعلني دائما ما أركز في تدريباتي وأجتهد وأن أحافظ على نفسي".

وعن الفترة الذهبية له في مشواره الطويل قال فرج الحارس الحالي لبتروجيت: "أعتبر أني قضيت فترتين ذهبتين في مشواري، الأولى مع حرس الحدود وحصولي على كأس مصر على حساب الأهلي في 2010".

ولعب فرج للحدود بين عامي 2004 و2012، حيث انتقل إليه من أسمنت السويس ومنه إلى تليفونات بني سويف.

المحطة الذهبية التالية في مشوار فرج كانت في الاتحاد السكندري، "شاركت في مئوية زعيم الثغر أمام سبورتنج لشبونة، دخلت التاريخ لمدة 100 عام مقبل".

أما عن أسوأ لحظة في مشواره قال فرج "العام الماضي، ظللت أسيرا لدكة البدلاء في سموحة، هذا لم يحدث لي منذ زمن".

كيف اكتسب خبراته في الدوري؟ يجيب فرج "تعاملت مع مدربين كبار ومريت باحتكاكات كبرى، جلست مع لاعبين كبار منذ صغر سني واكتسبت بسبب ذلك خبارت كبيرة وشخصية حارس المرمى، قائد الفريق وإن لم يكن حاملا في الشارة".

وعن الشخص الذي أثر في مشوار فرج في كرة القدم قال "محمد حليم قائد الحرس الأسبق، اكتسبت منه الشخصية القوية في الملعب وكيف أصبح قائدا لفريقي".

وأتم "لا أحبذ العمل في كرة القدم بعد الاعتزال".