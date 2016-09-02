غدا.. نظر تجديد حبس ضابط بالمطار تلقى رشوة 15 ألف جنيه مقابل تزوير تأشيرات

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة غدًا السبت تجديد حبس ضابط بمطار القاهرة وخليجيين بعد أن وجه لهم المستشار محمد سلامة رئيس نيابة النزهة تهمة الاتجار فى البشر.

وكشفت تحقيقات أسامة كمال وكيل أول نيابة النزهة، عن أن الضابط المتهم يعمل بالجوازات فى مطار القاهرة، واتفق معه شخصان خليجيان على تقديم رشوة له 15 ألف جنيه، مقابل تزوير تأشيرات دخول وخروج 3 خادمات إندونيسيات إلى مصر ومنها لبيعهن لشركات السياحة بمقابل مادى.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الخليجيين دخلا مصر قادمين من الأردن، ومثبت بجواز سفرهما أن بصحبتهما 3 إندونيسيات "خادمات، "وذلك لبيعهن للأثرياء داخل مصر للعمل خادمات، مقابل حصول الخليجيين على مبالغ مالية نظير ذلك.

الواقعة تم كشفها عندما تمكن مباحث المطار من ضبط الخليجيين أثناء مغادرتهما البلاد بدون الإندونيسيات، حيث تبين أن ضابط الجوازات زور لهما تأشيرات دخول وخروج من البلاد، مقابل 15 ألف جنيه رشوة، فتم القبض عليهم جميعًا، وبإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.