محمود طاهر: الأهلي جاهز للمنافسة على كل الألقاب.. وأزمة الملعب

يرى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي قدرة فريقه على المنافسة على كل الألقاب في الموسم الجديد تحت قيادة حسام البدري.

الأهلي اكتفى بحصد لقب الدوري الموسم الماضي. خسر كأس مصر لصالح غريمه التقليدي الزمالك. ودع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات ليترك بطاقتي التأهل للوداد الرياضي المغربي وزيسكو يونايتد.

نهاية موسم استقر بعدها مجلس إدارة الأهلي على تعيين حسام البدري مديرا فنيا للفريق خلفا للراحل مارتن يول.

وتحدث طاهر عن الفترة المقبلة في الأهلي قائلا: "الأهلي جاهز للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد".

وأضاف في تصريحات للصحفيين على خليفة تواجده في مران الفريق يوم الجمعة "كل ثقتي في الجهاز الفني وجميع لاعبي الأهلي لتحقيق الفوز والفوز بكل البطولات المحلية والإفريقية".

وواصل "الأهلي يضم كوكبة من أفضل اللاعبين في مصر ويقودهم جهاز فني على أعلى مستوى. والإدارة لن تتأخر أبدا عن دعم الفريق في أي وقت مع تلبية كافة احتياجات الجهاز الفني".

وتطرق رئيس الأهلي للحديث عن "أزمة الملعب في الموسم الجديد" قائلا: "الأهلي ليس لدية أي أزمة على الإطلاق بخصوص ملعب الموسم الجديد".

وأوضح "حددنا استاد القاهرة كرغبة أولى لإقامة المباريات. أو أي ملعب أخر داخل القاهرة".

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