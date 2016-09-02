طبيب الأهلي يوضح حالة ربيعة ومروان وحجازي

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي حالة الثلاثي رامي ربيعة ومروان محسن وأحمد حجازي ومدى تطور مرحلة العلاج.

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي في افتتاح الدوري المصري وبداية مشوار الموسم الجديد.

وتحدث طبيب الأهلي عن ربيعة قائلا: "بداية من يوم السبت سيبدأ التدريبات في حمام السباحة".

وأوضح "علاج مائي مدته 3 أسابيع".

وماذا عن حجازي ومروان محسن؟ يُجيب خالد محمود: "وصلت آلام الحوض لمروان لنسبة شفاء 90% ويحتاج لأسبوع للتعافي الكامل".

وتابع "بخصوص أحمد حجازي فيحتاج أسبوعين أو ثلاث. بسبب مزق في الخلفية ونسبة شفائها حاليا 75%".

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