البدري: أفكر في ضم حمودي ولكن

تحدث حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي لأول مرة عن ضم أحمد حمودي في صفوف الفريق.

FilGoal.com كشف يوم الخميس خطوة جديدة من الأهلي في اتجاه حمودي. النادي استطلع رأي اللاعب وحمودي لم يبد أي اعتراض على الانضمام للأهلي. (طالع التفاصيل)

وعن ضم حمودي في الأهلي، قال حسام البدري: "نعم أفكر في ضم حمودي".

وأردف في تصريحات للصحفيين بعد مرانه الأول مع الأهلي "ولكن حتى الآن لم أحسم قراري. لم أحسم هل الأفضل إغلاق القائمة بالكامل الآن أم الانتظار ليناير المقبل".

وأتم "كنت أتمنى وجود أكثر من مكان في القائمة وليس مكانا واحدا".

وتضم قائمة الأهلي 29 لاعبا. لاعب واحد متبقي وسوق الانتقالات في مصر سيغلق في الثامن من الشهر الجاري.

نادي بازل السويسري أعلن يوم الأربعاء فسخ تعاقده مع أحمد حمودي بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وخرج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ليشرح الحالة الوحيدة التي ستدفع الفريق لضم حمودي، وهي طلب حسام البدري ذلك. (طالع التفاصيل)

وتحدث محمود طاهر رئيس النادي الأهلي يوم الجمعة عن انضمام حمودي إلى الفريق "إذا أراد البدري ذلك". (طالع التفاصيل)