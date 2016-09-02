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البدري يوضح.. لماذا رفض احتراف حمدي وموقف إسلام الفار

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البدري يوضح.. لماذا رفض احتراف حمدي وموقف إسلام الفار البدري يوضح.. لماذا رفض احتراف حمدي وموقف إسلام الفار

أوضح حسام البدري المدير الفني للأهلي سبب رفضه لاحتراف لاعب الفريق الشاب أحمد حمدي، بجانب موقفه من التعاقد مع لاعب نجوم المستقبل إسلام الفار.

وقال البدري في تصريحات صحفية عقب مران الفريق – الذي يعد الأول للمدرب في فترته الثالثة مع الأهلي – : "رفضت احتراف أحمد حمدي لأني أحتاجه معي في الفترة المقبلة".

وكان براجا البرتغالي قد طلب ضم اللاعب بتوصية من مدرب الأهلي الأسبق جوزيه بيسيرو والذي صعد اللاعب من قطاع الناشئين. (طالع التفاصيل)

ولكن البدري رفض الاستغناء عن اللاعب.

أما عن موقف لاعب فريق نجوم المستقبل إسلام الفار فقال البدري "من الصعب التعاقد معه الآن".

ويملك الأهلي مكانا واحدا شاغرا في قائمته للموسم الحالي قبل غلق باب القيد يوم 8 سبتمبر.

وكان الفار قد اختبر مع الفريق إبان فترة المدرب السابق مارتن يول.

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