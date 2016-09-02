البدري يُفجر مفاجأة: طلبت عودة تريزيجيه إلى الأهلي ولكن للأسف تأخرت

فجر حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي مفاجأة كبيرة بعدما كشف طلبه إعادة محمود حسن "تريزيجيه" مرة أخرى إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة من أندرلخت.

تريزيجيه رحل عن الأهلي معارا إلى أندرلخت ثم قرر النادي البلجيكي شراء عقد اللاعب نهائيا. بعدها رحل معارا إلى موسكرون البلجيكي خلال سوق الانتقالات الحالي.

ولكن كان من الممكن عودته إلى الأهلي قبل ذلك.

وقال البدري: "طلبت عودة تريزيجيه مرة أخرى إلى الأهلي على سبيل الإعارة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب مرانه الأول مع الأهلي "اتصلت بالفعل بتريزيجيه من أجل استعارة ولكنه كان قد خرج معارا بالفعل".

وأوضح "أندرلخت كان قد قرر بالفعل إعارة تريزيجيه إلى موسكرون. وتمت الصفقة للأسف".

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