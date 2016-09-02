حوار - البدري يتحدث عن.. تقرير يول وإنذار للاعبي الأهلي.. و3-5-2

ما الذي يحتاجه حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي من فترة مارتن يول؟ وماذا حدث في أول مران؟ وهل يقوم بتغيير طريقة اللعب؟ أسئلة عديد أجاب عنها البدري.

تولى البدري قيادة الأهلي خلفا للراحل مارتن يول قبل أن يبدأ رحلته مع الأهلي اليوم الجمعة بأول مران له مع الفريق استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري.

وقال البدري: "طلبت تقرير مارتن يول والذي قدمه خلال فترته مع الأهلي لأقوم بالإطلاع عليه".

وأضاف في تصريحات عقب مرانه الأول مع الأهلي "بالتأكيد التقرير سيكون مفيدا".

رسالة للاعبين

وعما دار في أول مران، كشف البدري: "وجهت إنذارا شديدا للاعبين بضرورة الالتزام. الأهلي أقوى من الجميع".

وتابع "تحدثت مع اللاعبين عن أن هناك صعوبات وتحديات بكل تأكيد ولكننا سنتحمل المسؤولية ونقدر على ذلك".

وأردف "أخبرت اللاعبين أن العدل هو المعيار الأساسي في العمل. وثقتي كبيرة في الجميع".

وكشف البدري قيامه بمراجعة اللائحة المالية للفريق من أجل تحفيز أكثر للاعبين عن طريق بنود جديدة.

طريقة اللعب

وأشار البدري في تصريحاته يوم الجمعة لاحتمالية اعتماده على خطة لعب مغايرة في الأهلي.

وأوضح "من الوارد جدا أن أقوم بتغيير طريقة اللعب. من 4-2-3-1 إلى 4-4-2 أو 3-5-2".

وتطرق البدري للحديث عن جونيور أجاي الوافد الجديد للأهلي قائلا: "أجاي شارك ضدي في السنغال - كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنةً-".

وأكمل حديثه قائلا: "هو لاعب وسط مهاجم. ولكن الأهلي يختلف بكل تأكيد".

واستكمل "كنت أتمنى وجود أكثر من مكان في قائمة الأهلي. أرى أننا نحتاج إلى دعم الفريق بصفقتين أو ثلاث".

وكرر البدري من جديد أن "الرغبة المؤكدة في الاعتماد على اللاعبين الكبار" مشيرا إلى "الظروف هي التي ستحكم مسألة تصعيد الشباب مثل ما حدث من قبل في 2009".

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