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ممثلو 3 شركات هندية يعربون للرئيس السيسى عن تطلعهم للاستثمار فى مصر

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ممثلو 3 شركات هندية يعربون للرئيس السيسى عن تطلعهم للاستثمار فى مصر ممثلو 3 شركات هندية يعربون للرئيس السيسى عن تطلعهم للاستثمار فى مصر

عقد الرئيس عبد الفتاح ، بعد ظهر اليوم، بمقر إقامته فى نيودلهى ثلاثة لقاءات منفصلة مع ممثلى كل من مجموعة شركات "تاتا" التى تعد من أكبر المجموعات الاقتصادية الهندية، وشركة "ماهندرا" المتخصصة فى مجالات تصنيع المعدات والآلات الزراعية، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات البنكية والعقارية، بالإضافة إلى مجموعة شركات "هندوجا" التى تعمل فى مجالات تصنيع الحافلات وسيارات النقل والمحركات.

وحضر اللقاءات الثلاثة وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والمالية، بالإضافة إلى سفير فى نيودلهى حاتم تاج الدين.

 

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن ممثلى الشركات الهندية أعربوا عن تطلعهم للاستثمار فى مصر فى عدد من المجالات، مشيرين إلى ما تمثله مصر من سوق كبيرة، وما يتوفر بها من فرص استثمارية واعدة ومتنوعة.

 

وأشار ممثلو الشركات الهندية، إلى متابعتهم لما تتخذه مصر من إجراءات لتحفيز الاستثمار، فضلاً عما تنفذه من المشروعات قومية، ولاسيما بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مؤكدين حرصهم على العمل فى مصر والمساهمة فيما يتم تنفيذه من مشروعات بما يحقق المصلحة المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب عن تقديره لحرص الشركات الهندية على العمل والاستثمار فى مصر، مؤكداً على التزام المصرية بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما يتوافر بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الجديدة من مميزات كبيرة توفر للشركات موقعاً متميزاً لتنفيذ استثماراتها فى مصر، بحيث تنطلق منها إلى أسواق الدول العربية والإفريقية والأوروبية التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.

واستعرض وزيرا التجارة والصناعة، والمالية خلال هذه اللقاءات الجهود التى تقوم بها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، والمميزات والمقومات الاستثمارية التى تتمتع بها مصر، كما قاما بالرد على استفسارات ممثلى الشركات الهندية، وتم الاتفاق على قيام الشركات الثلاثة بإرسال وفود إلى القاهرة لبحث خططها الاستثمارية بشكل تفصيلى.

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مصر 365

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