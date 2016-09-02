"سبوتنيك": شركة أسلحة روسية تمد مصر بأحدث رادارات لمراقبة الحركة الجوية

أكد دميترى سافيتسكى نائب المدير العام لشركة "ألماز أنتى" الروسية المتخصصة فى صناعة الأسلحة، أن الشركة ستمد مصر بأنظمة الرادار، لمراقبة الحركة الجوية ونظم الاتصالات وتوثيق المعلومات.

وأوضح سافيتسكى خلال حواره مع وكالة "تاس" الروسية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن هذا التعاون سيكون مع وزارة الطيران المدنى فى مصر فى مجال الملاحة الجوية، والمهمة الرئيسية تزويد المطارات المدنية المصرية بمعدات الرادار الحديثة لمراقبة الحركة الجوية فى 5 مطارات (شرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، والعريش، وبرج العرب).

وأشار نائب المدير العام لشركة "ألماز أنتى" الروسية المتخصصة فى صناعة الأسلحة، إلى أن هذا التعاون مع وزارة الطيران المدني فى مصر هو بالنسبة للشركة استراتيجى وله أولوية على المدى الطويل، فضلا عن أنه خطوة أولى هامة نحو تطوير التعاون فى مجال مراقبة الحركة الجوية والطيران المدنى.