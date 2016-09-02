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وزير الخارجية السعودى: على إيران أن تختار بين منطقى الثورة والدولة

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وزير الخارجية السعودى: على إيران أن تختار بين منطقى الثورة والدولة وزير الخارجية السعودى: على إيران أن تختار بين منطقى الثورة والدولة

>الرياض / طوكيو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن طهران زادت من وتيرة تدخلها فى سوريا ودعمها لحزب الله اللبنانى وجماعة الحوثى فى اليمن.وأضاف - فى تصريحات أدلى بها فى العاصمة اليابانية طوكيو ونقلتها "الاخبارية نت" اليوم الجمعة - "إن إيران عليها أن تختار بين منطقى الثورة والدولة"، مشددا على أن إيران رفعت من وتيرة أنشطتها السرية لزعزعة دول المنطقة.

وقال الجبير "نحن لا نرى تغييرا فى كل هذا، فإيران تعمل على تهريب الأسلحة إلى دول الخليج"، مطالبا إيران بأن تقرر ما إذا كانت ثورة أو دولة، وتابع "فإذا كانت ثورة ولا تحترم القانون الدولى وتعمل على نشر ثورتها والموت والدمار، فنحن لا نستطيع التعامل معها".

وأعرب وزير الخارجية السعودي، عن أمله فى أن تغير إيران - البلد العريق وصاحبة التاريخ - السياسات التى تبنتها بعد الثورة لتصبح عضوا فى المجتمع الدولى وفى موقع جيد، وتابع "وستكون لنا معها علاقات جيدة حينها".


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