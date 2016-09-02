رسميا - إيقاف أجويرو 3 مباريات.. واللاعب يغيب عن دربي مانشستر

أصدر اتحاد الكرة الإنجليزي بيانا يؤكد خلاله إيقاف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي لمدة 3 مباريات مقبلة بسبب السلوك العنيف تجاه أحد لاعبي وست هام.

والتقطت كاميرات مباراة مانشستر سيتي أمام وست هام لقطة تظهر أن أجويرو تعمد إيذاء وينستون ريد مدافع المطارق خلال لقاء الفريقين الذي انتهى بفوز سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري. (طالع التفاصيل)

وخضع أجويرو لجلسة استماع في اتحاد الكرة الإنجليزي نفى خلالها التهمة الموجهه إليه، كذلك أصدر مانشستر سيتي بيانا يساند فيه اللاعب.

وبعد الجلسة أصدرت لجنة التنظيم بالاتحاد الإنجليزي قرارا بإيقاف أجويرو لمدة 3 مباريات.

وبذلك يغيب المهاجم الأرجنتيني عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري، بالإضافة إلى مباراة بورنموث في الجولة الخامسة، بجانب لقاء سوانزي سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وظهر أجويرو بمستوى مميز منذ انطلاق الموسم الحالي وسجل حتى الآن 3 أهداف في الدوري الإنجليزي ومثلهم في دوري الأبطال.