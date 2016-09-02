تقرير في الجول – ضحايا جوارديولا.. بين عدم قدرة توريه وصعوبة التخلي عن رونالدينيو

"عندما يكون يايا توريه قادرا على العودة لاسترجاع الكرة عندنا يفقدها فريقه وقتها سيلعب في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي".. هذا كان رد جوسيب جوارديولا على أحد الصحفيين الذي سأله متى سيلعب يايا توريه أساسيا مع سيتي.

ومع تولي جوارديولا تدريب مانشستر سيتي استبعد يايا توريه من قائمة الفريق في أكثر من مباراة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ومؤخرا قرر جوارديولا رفع اسم توريه من قائمة مانشستر سيتي لدوري أبطال أوروبا ليكون النجم الإيفواري أخر ضاحيا المدرب الإسباني. (طالع التفاصيل)

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز ضحايا جوارديولا وهو مدربا.

رونالدينيو

قرار التخلي عن رونالدينيو لم يكن سهلا كما يعتقد البعض، إنه لا يزال لاعبا مميزا لكنه أيضا يعاني من تراجع في المستوى خلال هذه الفترة ويجب أن يعود للتشكيل الأساسي مع فريق آخر.

رونالدينيو في أخر موسم له مع برشلونة لعب 28 مباراة في جميع البطولات وهو عدد قليل جدا وذلك بسبب تعرضه لأكثر من إصابة.

وبالفعل رحل النجم البرازيلي عن صفوف البارسا وانضم لنادي ميلان الإيطالي في عام 2008.

ديكو

في نفس الصيف الذي تولى فيه تدريب برشلونة قرر جوارديولا التخلي عن لاعب الوسط ديكو، وكان يرى أن وجود البرتغالي ضمن فريقه لن يكون مفيدا.

جوارديولا كان مقتنعا بأن خط وسط برشلونة سيكون أقوى خلال السنوات المقبلة في وجود الثنائي تشافي هيرنانديز وأندريس إنيستا.

وبالفعل قرر بيب التخلي عن ديكو الذي رحل إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

زلاتان إبراهيموفيتش

أريجو ساكي المدرب السابق لمنتخب إيطاليا وفريق ميلان حذر جوارديولا قبل التعاقد مع إبراهيموفيتش قائلا له "زلاتان لاعب رائع لكنه يلعب بطريقة فردية" لكن بيب لم يستمع لهذا التحذير.

علاقة جوارديولا مع إبراهيموفيتش تدهورت بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية ومن دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلانو في مواجهتين ظهر خلالهما زلاتان بمستوى متواضع.

لذلك قرر جوارديولا التخلي عن المهاجم السويدي المميز والتعاقد بدلا مع مع دافيد فيا.

وهنا قرر زلاتان الرحيل عن برشلونة وانضم لصفوف ميلان الإيطالي في عام 2010 على سبيل الإعارة قبل أن ينضم له بشكل نهائي.

يايا توريه

هنا كانت المرة الأولى التي يقع فيها يايا توريه ضحية للمدرب الإسباني جوارديولا.

استمر النجم الإيفواري أساسيا في تشكيل برشلونة مع بيب جوارديولا في موسمه الأول، قبل أن يتألق سيرجيو بوسكيتس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 ويستمر في هذا المركز حتى الآن، وهو ما دفع توريه إلى الرحيل عن برشلونة والانضمام لمانشستر سيتي في عام 2010.

ومع تعاقد مانشستر سيتي مع جوارديولا وجد يايا توريه نفسه في ورطه مع المدرب الذي أجبره على الرحيل من برشلونة قبل عدة سنوات.

جو هارت

مع تولي جوارديولا تدريب مانشستر سيتي قرر استبعاد الحارس جو هارت من تشكيل الفريق الأساسي مبررا ذلك أنه يحتاج لحارس يستطيع اللعب بالقدم بشكل مميز ويمتلك دقة تمريرات.

وتعاقد بيب مع كلاوديو برافو في مانشستر سيتي ليكون الحارس الأساسي للفريق ما دفع جو هارت للرحيل عن النادي والانضمام لتورينو الإيطالي.