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بعد إنتحالهم صفة مخابرات عامة.. إخلاء سبيل ضابط شرطة وصديقه بكفالة ببني سويف‎

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بعد إنتحالهم صفة مخابرات عامة.. إخلاء سبيل ضابط شرطة وصديقه بكفالة ببني سويف‎ بعد إنتحالهم صفة مخابرات عامة.. إخلاء سبيل ضابط شرطة وصديقه بكفالة ببني سويف‎

أرشيفية

المراسل : محمد شعبان

قرر المحامي العام لنيابات بني سويف، المستشار تامر الخطيب، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل ضابط شرطة وصديقه صاحب مزرعة دواجن بكفالة مالية 20 ألف جنيها لكل منهماً في قضية إنتحالهم صفة ضباط بالمخابرات العامة.

و ضبطت قوات الشرطة، بأمن بني سويف، ضابط شرطة وصديقه لإتهامهما بإنتحال صفة ضباط بجهاز المخابرات العامة أثناء قيامهم بشراء كميات من كراتين السجائر من إحدي فروع الشركة ببني سويف مستخدمين إنتحالهم الصفة وإعادة بيعهم بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقررة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المسبق.

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