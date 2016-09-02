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نبيل حبشي يتسلم مهام عمله سفيرًا لمصر بتونس

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نبيل حبشي يتسلم مهام عمله سفيرًا لمصر بتونس نبيل حبشي يتسلم مهام عمله سفيرًا لمصر بتونس

السفير نبيل حبشي

وصل السفير نبيل حبشي، اليوم الجمعة، إلى تونس لاستلام مهام عمله الجديد سفيرًا لمصر، وكان في استقباله مندوب عن المراسم التونسية وأعضاء السفارة المصرية في تونس، وقد توجه السفير إلى السفارة مباشرة لمزاولة مهام عمله.

وأعرب السفير نبيل حبشي عن سعادته البالغة بمهام عمله سفيرا لجمهورية العربية في تونس، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها إلى مزيد من التعاون المثمر.

تجدر الإشارة إلى أن السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية للمراسم السابق كان سفيرا مقيمًا لمصر في الدانمارك، وغير مقيم في لتوانيا، كما سبق له العمل نائبا لرئيس بعثة في سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي، كما عمل في سفارات مصر فى لبنان والبرتغال وباريس.

أ ش أ

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