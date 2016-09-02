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رسميًا.. غياب «أجويرو» عن ديربي مانشيستر

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رسميًا.. غياب «أجويرو» عن ديربي مانشيستر رسميًا.. غياب «أجويرو» عن ديربي مانشيستر

سيرجيو أجويرو

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، غياب النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي، عن مواجهة الديربي أمام غريمه مانشستر يونايتد، فى الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، المقرر لها يوم 10 سبتمبر الحالي بسبب الإيقاف.

وأصدر الاتحاد قراره بإيقاف مهاجم السيتى 3 مباريات بعد اعتدائه على مدافع وستهام وينستون ريد خلال لقاء الفريقين الأحد الماضى بالجولة الثالثة من البريميرليج، والتي انتهت بفوز السيتى 3 – 1.

وبتلك النتيجة، يغيب أجويرو عن مانشستر سيتي فى مواجهة الديربى وبورنموث فى البريميرليج، ولقاء سوانزي سيتي فى كأس الرابطة الإنجليزية.

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