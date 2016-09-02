«ONA» ترصد «حصاد الأسبوع» لأيمن إبراهيم على النهار اليوم

استعرض الإعلامي أيمن إبراهيم مقدم برنامج ” حصاد الأسبوع” على النهار اليوم، المذاع يوم الجمعة في تمام الـ5.30، وجاءت حلقة الأسبوع بعنوان “أسبوع السياسة” حيث تناول رسائل السيسي من جولته الآسيوية، وملخص لقوانين البرلمان المثيرة للجدل مع ختام دور الانعقاد الحالي.

فيما استعرض البرنامج فقرة تصريحات المسؤولين، وجاء بها قول رئيس شعبة الرز “عندنا جبال من الرز” ، وقول مصادر “الحكومة ماتدفعش فواتيرها من الكهرباء والمية” ، وحقيقة أن المصلين يدفعون فواتير المساجد و الكنائس.

كما استعرض البرنامج أخبار عن 350 الف معلم فائض في الوزارة ومازال هناك عجز، وأن 89 % من جامعاتنا لديها مواقع إلكترونية بلا استغلال مع الشباب، و30 جنية مكافأة للمدرس الأول من وزير التعليم، و100 ألف جنيه غرامة حرق قش الأرز ، ودراسة على 3 آلاف راجل تنتج أن “نفسية الرجال بتتعب لو مفيش مشاركة مادية من الست”.

كما استعرض البرنامج بالفيديو كيفية اختيار الأضحية و السعر من أحد أسواق بيع الأضاحي ، ووزارة التربية والتعليم “لغبطت” الناس و البرلمان في قصة الميد ترم، ولبن الاطفال أين المشكلة ، وتونس حكومة شباب تقود البلاد ، وجولة في الصحافة الغربية والعالمية، كما استعرض أيضًا الفيديوهات التي حصلت على أعلى نسب مشاهدة خلال الأسبوع.