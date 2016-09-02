رسميًا.. غياب ميسي عن صفوف التانجو في مواجهة فنزويلا

أعلن إدجاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، اليوم الجمعة، غياب قائد المنتخب ليونيل ميسي، عن المواجهة المقبلة للتانجو أمام فنزويلا، والمقرر إقامتها فجر الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال “بازوا”، “إن ميسي لن يشارك فى مواجهة فنزويلا المقبلة، وسيغادر معسكر منتخب التانجو عائدًا إلى برشلونة”، مشيرًا إلى إصابته بالتهابات فى العضلة الضامة.

يذكر “ميسي”، قاد المنتخب الأرجنتينى للفوز على أوروجواي بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما فجر اليوم الجمعة.