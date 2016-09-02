مصدر: حادث دائرى المرج بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق الميكروباص

أكد مصدر أمنى أن الحادث المرورى الذى وقع أعلى دائرى المرج، كان بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة السيد أحمد طه، والتى تحمل رقم ق ر ط 8923 "ميكروباص"، واصطدامها من الخلف بسيارة نقل ثقيل "مقطورة" رقم ع ق ص 9164، والتى يقودها أحمد محمد عوض، ما أدى إلى ارتطام الميكروباص بالمقطورة وتوقف حركة السيارات للمتجه من السلام اتجاه طريق الإسكندرية الزراعى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه بمجرد وقوع الحادث المرورى، أمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، بانتقال الخدمات المرورية وبصحبتها أوناش لإزالة حطام الحادث، كما تم إبلاغ هيئة الإسعاف التى دفعت بثلاث سيارات وقامت بنقل متوفى وهو سائق السيارة الميكروباص، وثلاثة مصابين آخرين إلى مستشفى قليوب لتلقى الرعاية الصحية، وتمكن رجال المرور من إزالة حطام الحادث وتسيير حركة المركبات من الطريق.