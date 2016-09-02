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ضبط مدفع وأربى جى ومخدرات فى منزل عاطل بأسوان‎

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ضبط مدفع وأربى جى ومخدرات فى منزل عاطل بأسوان‎ ضبط مدفع وأربى جى ومخدرات فى منزل عاطل بأسوان‎

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت قوات الأمن بأسوان، من ضبط مدفع وأربى جى، وكمية من المواد المخدرة فى منزل مسجل شقى خطر ومحكوم عليه فى عدة قضايا ذخائر وأسلحة ومخدرات.

وردت معلومات إلى مدير مباحث أسوان، العميد خالد إبراهيم، تفيد بتواجد “حمدى.م.ص” – عاطل فى منطقة عرب كيما بمدينة كوم أمبو ، مسجل شقى خطر ومطلوب ضبطه فى عدة قضايا وهارب من تنفيذ أحكام مابين مؤبد وسجن مشدد ويعتبر من أخطر العناصر الإجرامية فى أسوان.

وكلف مدير أمن أسوان، اللواء مجدى موسى، بتشكيل فريق بحث، وعقب إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجرءات خرجت حملة أمنية برئاسة العميد جودت عبد الجبار وكيل ادارة البحث الجنائي بأسوان بالإشتراك مع ضباط الأمن المركزى والأمن العام وضباط مركز كوم أمبو،وتم مداهمة الوكر الخاص بالمتهم،وفور مشاهدته للقوات تمكن من الهرب وسط الزراعات.

وبتفتيش منزله تم ضبط 8 قطع سلاح عبارة مدفع نصف بوصة ،ومدفع أر بى جى ،وبندقية إسرئيلى ،وأربع بنادىق 4 ألى ،وبندقية خرطوش ،و50 كيلو بانجو و500 طلقة آلى ،وحوالى 78 طلقة نص بوصة ،و85 طلقة أخرين، وعدد 10 رؤوس ماشية ،و2 سيارة ربع نقل دون لوحات معدنية .

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