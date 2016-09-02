وزير التعليم العالي يستكمل افتتاح منشآت جامعة المنيا

مراسل«ONA»:

استكمل صباح اليوم الجمعة، الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إفتتاح عددًا من المنشآت بجامعة المنيا، يرافقه كلًا من الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، واللواء طارق نصر محافظ المنيا، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور السيد السيد سهيم نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور هشام فتحي عميد كلية الهندسة، والدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي لمركز المعلومات بجامعة المنيا.

جاء ذلك في إطار افتتاحه لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الرابع، والمقام بجامعة المنيا، والمقرر استمراره حتي 7 سبتمبر الجاري.

وبدأت أولي جولات الوزير اليوم الجمعة، بافتتاحه مبني”د” الجديد بكلية الهندسة الذي يقع خارج الحرم الجامعى، و يتكون من دور أرضى و4 أدوار علوى بتكلفة اجمالية بلغت نحو 18 مليون جنيه، وعلى مساحة 2500 متر مربع .

ويضم المبني بداخله عدداً من المعامل التكنولوجية والمزودة بأحدث أنظمة صوتية، وقد قامت بتنفيذه المؤسسة العامة للانشاءات والمباني، وتولت عملية الإشراف عليه الوحدة الاستشارية والادارة الهندسية .

> وقام الوزير والوفد المرافق له بافتتاح مبني كلية الحقوق الجديد بالجامعة ، وبلغ حجم تكلفته الأصلية 2 مليون جنيه، بالإضافة إلي 450 ألف جنيه أنفقت عليه كأعمال تطوير للمباني والقاعات المختلفة بالكلية، والتي من شأنها استيعاب أعداد أكبر بالكلية .

وافتتح الوزير أيضًا مبني كلية التربية النوعية، والتي تحتفل باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على إنشائها، ويضم عدداً من قاعات التدريس، ومعامل للحاسب الآلي، ومعامل للتغذية، واستديو للتليفزيون والتسجيلات الصوتية، وبيت تدريبي بقسم الاقتصاد، وورشة ديكور، فضلاً عن معامل موسيقية مزودة بأحدث الامكانيات الصوتية، وقد بلغت حجم إنشاؤه 15 مليون جنيه .

وإستكمالا لسلسلة الجوالات والافتتاحات فقد قام الوزير بافتتاح مدرجات مبني كلية رياض الأطفال والتي بلغت تكلفتها 20 مليون جنيه، وقد زودت بأحدث المعامل والقاعات التدريسية .

واختتم السيد الوزير ووفده المرافق بافتتاح مبني مركز تكنولوجيا المعلومات داخل الحرم الجامعي، والذي يضم بداخله وحدة تدريب ICDL، ووحدة للصيانة، ووحدة خاصة بالمكتبة الرقمية،وبوابة رقمية، وقاعة للفيديو كونفرنس، والتي من شأنها اتاحة وتداول المعلومات الكترونيا من خلال معلومات سريعة ومؤمنة تهدف إلي تحقيق الميكنة الكاملة والمتكاملة للادارة الجامعية، واستحداث أنماط تعليمية جديدة، فضلاً عن تهئية المجتمع الجامعى للتعامل معها من خلال التدريب المستمر.