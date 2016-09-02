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أبوالغيط : مقابلة الرئيس التونسي تُعبر عن دعم بلاده للجامعة العربية

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أبوالغيط : مقابلة الرئيس التونسي تُعبر عن دعم بلاده للجامعة العربية أبوالغيط : مقابلة الرئيس التونسي تُعبر عن دعم بلاده للجامعة العربية

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، إن لقاءه بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يعبر عن دعم تونس للجامعة العربية.

وقال أبو الغيط عقب لقائه اليوم بالرئيس التونسي إنه تم التشاور حول كيفية إعطاء دفعة للجامعة العربية في عملها القادم بإعتباره الأمين العام الجديد للجامعة، كما تمت عدة مشاورات بشأن القضايا الملحة في الوطن العربي خاصة مأساة سوريا والوضع في اليمن والانقسامات في ليبيا.

وأشار أبو الغيط إلى أنه أكد للرئيس التونسي أهمية وجود عودة قوية للجامعة العربية لإحداث تأثير كبير في هذه الملفات المهمة.

أ ش أ

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