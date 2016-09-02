محمد عبده يطرح ألبومه الجديد «يا راحلة» من إنتاج «روتانا» خلال أيام

كتب: هاني صابر

تستعد شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، خلال الأيام المقبلة، لطرح ألبوم “يا راحلة” ، لقطبي الأغنية السعودية والخليجية، وهم فنان العرب المطرب محمد عبده، وفنان الكلمة الشاعر المبدع ساري .

ويتكون الألبوم من 6 أغاني، ويحمل الالبوم توقيع الموسيقار السعودي الكبير ناصر الصالح، الذي لحن أغنية “يا راحلة” التي يحملها الألبوم ، وأغنية ثانية هي ” ابعد” .

ويشارك المطرب ماجد المهندس، في الالبوم كملحن لأغنية “سلّم” التي لحنها أبو عبد الرحمن، ويشارك أيضًا الملحن أحمد الهرمي في أغنيتين هم : “كلي وله” و”وضوح”، والملحن محمد أبو دله في أغنية “راعني”.

وتقول كلمات أغنية هيد الألبوم “يا راحلة” : “يا راحلة.. يا راحلة .. أقدر أسأل سؤال .. انتي من لحظة اجيتي والا جاوبك السؤال، انا شاعر.. جيت ابقرا في عيونك قصايد.. جيت ابفهم طبع حاير .. طبع حاير” .