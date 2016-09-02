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بالصور.. أهالى الزوامل بالشرقية يقطعون الطريق بعد حادث التسمم

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بالصور.. أهالى الزوامل بالشرقية يقطعون الطريق بعد حادث التسمم بالصور.. أهالى الزوامل بالشرقية يقطعون الطريق بعد حادث التسمم

>كتب محمد مصطفى

قطع أهالى قرية الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية الطريق، بعد إصابة العديد من الأهالى بحالة تسمم جماعى، كما تجمهر العديد من الأهالى داخل مستشفى الزوامل منذ قليل، للمطالبة بإسعاف المصابين.

 

وأرسل القارئ محمد شحته عبدالحميد صورًا توضح تجمهر الأهالى وقطع الطريق.

 

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من مركز شرطة بلبيس يفيد إصابة 13 من أهالى قرية الزوامل، وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

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