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الشرطة الفرنسية تقتل رجلًا اعتدى على شرطية في باريس

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الشرطة الفرنسية تقتل رجلًا اعتدى على شرطية في باريس الشرطة الفرنسية تقتل رجلًا اعتدى على شرطية في باريس

الشرطة الفرنسية – أرشيفية

أطلقت الشرطة الفرنسية النار على رجل بعد اعتدائه على شرطية فرنسية بحي «فينسينس» شرق باريس.

وأكدت قيادة الشرطة في باريس ذلك اليوم الجمعة، لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة ردًا على سؤال “إن الحادث لا يندرج تحت العمل الإرهابي”.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المهاجم يبلغ من العمر 29 عامًا ويعاني اضطرابات نفسية، حيث هاجم أولاً معالجاً له في المنزل، ثم خرج وهاجم الشرطية في الشارع، ما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة.

وتطبق حالياً في فرنسا إجراءات الطوارئ بعد أن شهدت البلاد سلسلة من العمليات الإرهابية غير المسبوقة.

ويتجول الجنود في الشوارع الفرنسية لمساعدة المواطنين إذا لزم الأمر.

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