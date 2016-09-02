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بالصور.. إزالة 14 حالة للتعديات علي الأراضي التابعة للري بالأقصر‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

تمكنت مديرية الري بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع رئاسة المدينة ومديرية الأمن برئاسة اللواء نبيل بشرى مساعد مدير الأمن، من تنفيذ 14 قرار إزالة للتعديات علي الأراضي التابعة للري.

وقال بيان لمجلس مدينة الأقصر، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ القرارات أرقام (313 ، 314 ، 315 ، 320 ، 321 ، 138 ) لسنة 2015م ، وأرقام ( 22 ، 23 ، 25 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 102 ) لسنة 2016 .

وأشار الي أن القرارات شملت إزالة تعديات على الاراضى التابعة للرى و مواسير الصرف الصحى المخالفة والتى تستخدم كمجرى مائى تصب مخلفاتها بالترع ، بمنطقة جنابية الكرنك الشرقية والغربية ونجع الترعة بمنطقة حى شرق الأقصر

وأوضح المهندس إبراهيم دسوقى، رئيس قسم التوجية المائى بهندسة رى الأقصر، بأن هناك متابعة دورية ومرور يومى على كافة المجارى المائية، لرصد التعدى على الأراضى التابعة للرى ، ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون، وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظاً على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.

شارك فى الحملة مسئولي إدارة المتابعة الميدانية بمدينة الأقصر، ومشرفى البحارة بهندسة رى الأقصر، وشرطة البيئة والمسطحات المائية والأمن العام وإدارة المباحث الجنائية ومعدات رئاسة مدينة الأقصر.

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