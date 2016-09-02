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لنبذ الكراهية بين الشعوب العربية عمل فنّي بلهجات متعدّدة

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لنبذ الكراهية بين الشعوب العربية عمل فنّي بلهجات متعدّدة لنبذ الكراهية بين الشعوب العربية عمل فنّي بلهجات متعدّدة

الجمعة 02-09-2016 14:39

تحضر حالياً الإعلامية والممثلة والمغنية وئام الدحماني لإنتاج فيلم سينمائي يحمل عنوان "الكراهية"، كشريكة في إنتاج هذا الفيلم الذي سيقوم بإخراجه فراس بوحة، وقال مصدر قريب من وئام الدحماني أن الفيلم سيكون بلهجات متنوعة بين المصري والمغربي واللبناني والخليجي.
وأكد المصدر أنّ تمازج هذه اللهجات يعبّر في بعده عن تمازج الحضارات والتعايش بين جميع الأجناس، بكل ما يحمله هذا التعايش من تسامح ونبذ للكراهية.
والمعروف أنّ الفنانة وئام الدحماني تجمع بين التمثيل والغناء والإعلام رغم كونها اشتغلت في مجال الهندسة في بداية حياتها المهنية، إلا أن طموحها كإعلامية دفعها للتفرغ والاتجاه إلى العمل في القنوات التلفزيونية التي تألقت في كثير من برامجها، كما قامت بعدة أدوار في التمثيل وأفلام ومسلسلات هندية وباكستانية وغيرها.

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سيدتي