هدّية مميّزة من نجم "ذا فويس" لزوجته

اقترب الفنان فريد غنام نجم "ذا فويس" من وضع لمساته الأخيرة على "فيديو كليب" أغنية "أنت ديالي".

وقال غنام لـ "سيدتي نت" إنّ الأغنية ستطرح تزامناً مع أيام عيد الأضحى بعدما حظيت بنسبة استماع مشجّعة من قبل جمهوره، الذي استحسنها منذ بداية ترويجها الإعلامي عبر القنوات الإذاعيّة، ما حمّسه لتصويرها فيديو كليب، إيماناً منه بقوّة الصورة وبلاغتها في التعبير.

وأضاف غنام الذي يعد جمهوره بما وصفه بالمفاجأة مطلع العام المقبل، أن الأغنية موضوع الفيديو كان قد تغنى بها هدية لزوجته، وفي نفس الوقت هي هدية من كل الأزواج لزوجاتهم، نظراً لما تتضمنه من مشاعر جميلة وراقية .

يشار إلى أن أغنية "أنت ديالي" كان تغنّى بها غنام بمناسبة عيد الحب، هدية منه لزوجته.